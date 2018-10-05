Бухгалтер ООО «ДентоБиоЛюкс» в Екатеринбурге обвиняется в присвоении 7 млн рублей

Следствием установлено, что обвиняемая в период с 2006 по 2015 годы, работая в бухгалтером ООО «ДентоБиоЛюкс», имела единоличный доступ к расчетному счету организации. Женщина переводила с него деньги на свой счет, счет мужа и зятя.

Факты перевода денег бухгалтер намеревалась скрывать при помощи перевода денег между контрагентами фирмы. За период с января 2010 года по апрель 2015 года женщина присвоила себе 7 млн рублей.

Кроме того, обвиняемая, имея чистый лист бумаги с образцом подписи бывшего директора ООО «ДентоБиоЛюкс», сама составила расписку о том, что заняла организации 6 млн. 960 тыс. рублей. Согласно этой расписке деньги должны быть возвращены до 30 декабря 2016 года.

По истечении этого времени женщина обратилась в суд с иском к ООО «ДентоБиоЛюкс» о взыскании суммы долга на сумму более 13 млн. рублей с учетом процентов и неустойки. Однако исковое заявление было оставлено судом без удовлетворения.