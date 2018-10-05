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Две екатеринбурженки оказались под колесами вылетевших на тротуар автомобилей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две екатеринбурженки оказались под колесами вылетевших на тротуар автомобилей

Сегодня, 08:40Происшествия
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