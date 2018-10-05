Две екатеринбурженки оказались под колесами вылетевших на тротуар автомобилей
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Днем 4 октября в Екатеринбурге на перекрестке улиц 40-летия Октября и Победы столкнулись Volkswagen Polo и грузовик Fiat Ducato. В результате чего автомобили вылетели на тротуар и сбили двух женщин.
Сюжеты: Екатеринбург
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, рассказали, что Volkswagen Polo ехал по улице 40-летия Октября со стороны улицы Уральских Рабочих в сторону Восстания. Fiat Ducato двигался по улице Победы со стороны Ломоносова в сторону Индустрии.
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Автомобили столкнулись и вылетели на тротуар, где стояли две женщины. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной тяжести.
Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет, пишет Е1.ru.
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