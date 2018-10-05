Две екатеринбурженки оказались под колесами вылетевших на тротуар автомобилей

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, рассказали, что Volkswagen Polo ехал по улице 40-летия Октября со стороны улицы Уральских Рабочих в сторону Восстания. Fiat Ducato двигался по улице Победы со стороны Ломоносова в сторону Индустрии.