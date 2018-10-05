Экс-замначальника свердловского ГУ МВД Романюк обвиняется во взятке в 1 млн рублей
Сегодня, 10:20ПроисшествияФото: Znak.com
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Обвинение во взятке в 1 млн рублей предъявлено бывшему заместителю начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Владимиру Романюку.
Сюжеты: Екатеринбург
Речь идет о «крышевании» игорного бизнеса в Москве. Все фигуранты уголовного дела дали показания, проведены очные ставки.
Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на собственный источник. Также добавляется, что следствие будет ходатайствовать об аресте Владимира Романюка.
Напомним, что Романюк накануне был задержан в Москве. Кроме того, в столице задержали бывшего начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области полковника Олега Курача.
Также в Екатеринбурге были обыски в городском УМВД РФ и дома у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу майора Эдуарда Воронина.
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