Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Экс-замначальника свердловского ГУ МВД Романюк обвиняется во взятке в 1 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Znakcom 2140625 580x387

Экс-замначальника свердловского ГУ МВД Романюк обвиняется во взятке в 1 млн рублей

Сегодня, 10:20ПроисшествияФото: Znak.com
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
Свердловскую область ждет внеплановое повышение тарифов ЖКХ
Будни в Нижнем Тагиле: День пожилого человека, фестиваль кино и экстрим