Пешеход попал под колеса ВАЗа на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

Как сообщают очевидцы, на место происшествия подъехали полицейские и скорая помощь. У автомобиля разбито лобовое стекло.

Там у «Современника» у трамвайной остановки сбили человека. Лобовуха разбита была, и около машины продукты разбросаны. Видимо, с покупками кто-то был,сообщил редакции TagilCity.ru очевидец аварии.