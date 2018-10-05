Пешеход попал под колеса ВАЗа на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

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5 октября около 11:00 в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина у КДК «Современник» под колеса ВАЗ-2115 попал пешеход.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщают очевидцы, на место происшествия подъехали полицейские и скорая помощь. У автомобиля разбито лобовое стекло.
Там у «Современника» у трамвайной остановки сбили человека. Лобовуха разбита была, и около машины продукты разбросаны. Видимо, с покупками кто-то был,сообщил редакции TagilCity.ru очевидец аварии.
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При каких обстоятельствах был совершен наезд и степень тяжести травм пешехода пока неизвестны.
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