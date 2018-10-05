Возможно поджог: иномарка сгорела в районе Красного камня в Нижнем Тагиле
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4 октября в 22:28 пожарным поступило сообщение о возгорании автомобиля Mitsubishi Lancer возле дома №38 на улице Карла Либкнехта.
Сюжеты: Нижний Тагил
На площади 2 кв. м огонь повредил салон и моторный отсек автомобиля. Возгорание устранено в течение двух минут. Всего в тушении участвовали пять пожарных.
Сейчас по факту пожара организована проверка. По предварительной информации, причиной возгорания был поджог, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
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