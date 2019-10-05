В Нижнем Тагиле на Вагонке загорелся коттедж
Сегодня, 22:09ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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В районе 21 часа в Нижнем Тагиле в районе роддома на Вагонке загорелся коттедж, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Перед пожаром жители ближайших домов слышали два хлопка. По сообщению очевидцев, к моменту приезда пожарных, коттедж выгорел полностью. Горожане в соцсетях пишут, что автоцистерну пришлось ждать около 30 минут.
Минут за десять огонь перекинулся на крышу и попер разгораться. Пожарки через полчаса появились, когда уже крыша осела,написал тагильчанин Евгений.
Видео
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Видео: Группа «ЧП Нижний Тагил»
Причины возгорания пока неизвестны, информации о пострадавших не поступало.
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