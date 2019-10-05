В Нижнем Тагиле на Вагонке загорелся коттедж

Перед пожаром жители ближайших домов слышали два хлопка. По сообщению очевидцев, к моменту приезда пожарных, коттедж выгорел полностью. Горожане в соцсетях пишут, что автоцистерну пришлось ждать около 30 минут.

Минут за десять огонь перекинулся на крышу и попер разгораться. Пожарки через полчаса появились, когда уже крыша осела,написал тагильчанин Евгений.

Видео Видео: Группа «ЧП Нижний Тагил»