В Нижнем Тагиле заключенный продавал из колонии несуществующие машины
Отбывая срок в одной из колоний Нижнего Тагила, мужчина продал девять несуществующих машин семи покупателям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровске за мошенничество осудили 38-летнего местного жителя. Раньше осужденный занимался перевозкой автомобилей из Японии и продажей их на приморских авторынках. Потом он стал брать деньги от покупателей, но машины не доставлял. Потерпевшие обратились с заявлением в правоохранительные органы и мошенника судили. Его приговорили к 4,5 годам строгого режима.
Уже находясь в колонии, мужчина познакомился с человеком, друг которого планировал купить машину. Он узнал номер телефона и, связавшись с жертвой, предложил ей приобрести два автомобиля, и внести аванс в размере 15% на «транспортные расходы». Покупатель согласился и посоветовал «посредника» своим знакомым.
В результате мошеннических действий пострадало семь человек. Общая сумма, которую получил приморец в результате преступления, составила более четырех миллионов.
Выйдя из колонии мужчина вновь был осужден и вернулся за решетку.