В Нижнем Тагиле заключенный продавал из колонии несуществующие машины

В Хабаровске за мошенничество осудили 38-летнего местного жителя. Раньше осужденный занимался перевозкой автомобилей из Японии и продажей их на приморских авторынках. Потом он стал брать деньги от покупателей, но машины не доставлял. Потерпевшие обратились с заявлением в правоохранительные органы и мошенника судили. Его приговорили к 4,5 годам строгого режима.

Уже находясь в колонии, мужчина познакомился с человеком, друг которого планировал купить машину. Он узнал номер телефона и, связавшись с жертвой, предложил ей приобрести два автомобиля, и внести аванс в размере 15% на «транспортные расходы». Покупатель согласился и посоветовал «посредника» своим знакомым.

В результате мошеннических действий пострадало семь человек. Общая сумма, которую получил приморец в результате преступления, составила более четырех миллионов.