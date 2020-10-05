Приговоренного к пожизненному заключению Уктусского стрелка увезли в больницу

По словам адвоката Даниила Задорина, он хотел увидеться со своим подзащитным и обсудить апелляцию на приговор, но Александрова в СИЗО-1 не оказалось. Задорин пояснил, что подробности пока неизвестны, но причины точно должны быть весомее, чем обморок, в который его подзащитный упал во время оглашения приговора. По предварительным данным, Александров находится в тюремной больнице в ИК-2.