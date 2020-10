Приговоренного к пожизненному заключению Уктусского стрелка увезли в больницу

Уктусского стрелка из Екатеринбурга, которого приговорили к пожизненному заключению, увезли в тюремную больницу, сообщает Е1.

По словам адвоката Даниила Задорина, он хотел увидеться со своим подзащитным и обсудить апелляцию на приговор, но Александрова в СИЗО-1 не оказалось. Задорин пояснил, что подробности пока неизвестны, но причины точно должны быть весомее, чем обморок, в который его подзащитный упал во время оглашения приговора. По предварительным данным, Александров находится в тюремной больнице в ИК-2. Все с ним нормально. Живой, здоровый. Подробности мы не комментируем о состоянии здоровья, это персональные данные, отметил глава пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Напомним, Алексей Александров был приговорен к пожизненному заключению после того, как застрелил двух девушек на горе Уктус из пневматического оружия. Убийство было совершено в августе 2018 года. Одна девушка скончалась на месте, вторая через несколько дней в больнице. Подозреваемый был задержан только в декабре 2019 года. На Урале родители двух погибших на Уктусе девушек требуют с обвиняемого 30 млн рублей

