В Свердловской области за один день на железной дороге погибли два человека

Первое происшествие случилось на станции Григорьевская в 14.34, где грузовой поезд сбил 60-летнюю женщину. Она переходила железнодорожные пути близко с переездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Женщина была госпитализирована, но от полученных травм она скончалась.