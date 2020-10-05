В Свердловской области за один день на железной дороге погибли два человека

В Свердловской области за один день на железной дороге погибли два человека

Сегодня, 18:55ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области за один день на железной дороге насмерть сбили двух человек, сообщает пресс-служба СУ на транспорте СК России по Свердловской области.

Оба несчастных случая произошли 3 октября.

Первое происшествие случилось на станции Григорьевская в 14.34, где грузовой поезд сбил 60-летнюю женщину. Она переходила железнодорожные пути близко с переездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Женщина была госпитализирована, но от полученных травм она скончалась.

Второе происшествие случилось в 19.47 на 471 километре 8 пикета перегона «Исеть-Аять». Электропоезд сбил екатеринбуржца 1984 года рождения. Мужчина находился на железной дороге и не реагировал на подаваемые сигналы. В результате полученных травм он скончался.

Как сообщает пресс-служба, по каждому из фактов следственные органы провели осмотры мест происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Напомним, в середине сентября на перегоне «Арамиль-Кольцово» поезд сбил женщину 1992 года рождения, которая шла вдоль путей. Несмотря на подаваемые звуковые сигналы, наезда избежать не удалось.

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