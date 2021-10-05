18-летний уралец нападал с пистолетом на салоны сотовой связи в Екатеринбурге

18-летний уралец нападал с пистолетом на салоны сотовой связи в Екатеринбурге
18-летний уралец нападал с пистолетом на салоны сотовой связи в Екатеринбурге
Сегодня, 12:34ПроисшествияФото: 1МI
Молодой человек, вооруженный пистолетом, совершил несколько налетов на салоны связи в Екатеринбурге. Грабитель забирал из кассы деньги и крал дорогие телефоны.

Весной 2021 года 18-летний молодой человек совершил серию налетов на салоны сотовой связи в Екатеринбурге, сообщает E1.

Грабитель врывался в магазины, и, угрожая сотрудникам пистолетом, забирал из кассы деньги. После чего разбивал витрины и крал самые дорогие мобильные телефоны. Правоохранители задержали преступника после осечки пистолета во время очередного ограбления.

Фото:отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Молодому человеку грозит до 12-ти лет лишения свободы, уголовные дела возбуждены по статьям «Разбой», «Кража» и «Покушение на грабеж».

Напомним, 40-летний рецидивист ради пары мобильных телефонов напал на двух женщин в верхней Салде и изрезал их ножом. Одна пострадавшая находится в реанимации, вторая отделалась тремами.

Сюжеты:
Екатеринбург
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