18-летний уралец нападал с пистолетом на салоны сотовой связи в Екатеринбурге

Молодой человек, вооруженный пистолетом, совершил несколько налетов на салоны связи в Екатеринбурге. Грабитель забирал из кассы деньги и крал дорогие телефоны.

Весной 2021 года 18-летний молодой человек совершил серию налетов на салоны сотовой связи в Екатеринбурге, сообщает E1. Грабитель врывался в магазины, и, угрожая сотрудникам пистолетом, забирал из кассы деньги. После чего разбивал витрины и крал самые дорогие мобильные телефоны. Правоохранители задержали преступника после осечки пистолета во время очередного ограбления. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Молодому человеку грозит до 12-ти лет лишения свободы, уголовные дела возбуждены по статьям «Разбой», «Кража» и «Покушение на грабеж». Напомним, 40-летний рецидивист ради пары мобильных телефонов напал на двух женщин в верхней Салде и изрезал их ножом. Одна пострадавшая находится в реанимации, вторая отделалась тремами. Рецидивист напал с ножом на двух женщин ради мобильников в Верхней Салде

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