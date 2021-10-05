Девочку-зацепера перерезал трамвай пополам в Екатеринбурге

Девочка каталась на сцепке трамваев между вагонами и сорвалась под колесную пару в Екатеринбурге. Водитель трамвая не поняла, что произошло и поехала дальше по маршруту.

Вечером 4 октября 2021 года в районе Ботаники Екатеринбурга девочка-подросток упала под колеса трамвая маршрута № 1 и скончалась до приезда медиков, сообщает E1. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшей девочки. Как сообщают очевидцы, на вид ей от 12 до 16 лет. Свидетели разделились во мнении о ЧП: одни утверждают, что подросток каталась между вагонами одна, другие видели компанию школьников. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Школьницу протащило под днищем трамвая несколько десятков метров и перерезало пополам. Несовершеннолетняя скончалась на месте. Напомним, весной текущего года 10-летнюю школьницу сбил трамвай в Екатеринбурге. Девочка каталась на велосипеде и пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора. Трамвай сбил 10-летнюю девочку на велосипеде в центре Екатеринбурга

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