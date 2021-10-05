Мужчина поссорился с матерью двоих детей и сжег ее квартиру в Новоуральске

По его словам, сначала мужчина поджег вещи в прихожей, после чего скрылся, а девушка задохнулась. Предварительная информация гласит, что ее звали Кристина. У девушки остались двое детей, пишет Ура.ру со ссылкой на Telegram-канал Ural Mash. Погибшую обнаружили спасатели.
Ссоры случилась, когда мужчина пришел в гости к жительнице Новоуральска и принес алкогольные напитки. После конфликта уралец устроил пожар.
Напомним, 22 сентября в Кировграде случилось резонансное убийство матери и двух детей. Их изрезанные ножом тела обнаружили спасатели после разбора пожара в квартире, где произошло тройное убийство.