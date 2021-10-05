Мужчина поссорился с матерью двоих детей и сжег ее квартиру в Новоуральске

Мужчина поссорился с матерью двоих детей и сжег ее квартиру в Новоуральске
Мужчина поссорился с матерью двоих детей и сжег ее квартиру в Новоуральске
Сегодня, 19:50ПроисшествияФото: 1MI
Уралец подозревается в том, что поджег квартиру своей знакомой в Новоуральске, в результате чего свердловчанка умерла. На данный момент мужчина был задержан. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, сначала мужчина поджег вещи в прихожей, после чего скрылся, а девушка задохнулась. Предварительная информация гласит, что ее звали Кристина. У девушки остались двое детей, пишет Ура.ру со ссылкой на Telegram-канал Ural Mash. Погибшую обнаружили спасатели.

Ссоры случилась, когда мужчина пришел в гости к жительнице Новоуральска и принес алкогольные напитки. После конфликта уралец устроил пожар.

Напомним, 22 сентября в Кировграде случилось резонансное убийство матери и двух детей. Их изрезанные ножом тела обнаружили спасатели после разбора пожара в квартире, где произошло тройное убийство.

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