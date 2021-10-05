Неработающие WhatsApp, Facebook и Instagram. Что известно на данный момент

Неработающие WhatsApp, Facebook и Instagram. Что известно на данный момент
Неработающие WhatsApp, Facebook и Instagram. Что известно на данный момент
Сегодня, 10:15ПроисшествияФото: 1МI
Вечером 4 сентября 2021 года Facebook и принадлежащие компании мессенджеры стали недоступны по всему миру. Следом «упали» и другие площадки, сервисы мобильных операторов и самые популярные соцсети.

Эксперты сразу заявили о системных сбоях в работе глобальных операторов связи, проблемах с DNS-серверами и некоторых крупнейших дата-центрах, сообщает E1 со ссылкой на IT-специалистов.

Все «упавшие» приложения у некоторых пользователей (в зависимости от локации) могли еще открываться и запускаться, но лишь в фоновом режиме.

В Facebook, как только возникли первые проблемы и сервис еще как-то функционировал, опубликовали пост и извинениями, но вскоре ресурс и связанные с ним ресурсы окончательно стали недоступны.

Ситуация осложнилась тем, что оперативные специалисты Facebook не могли несколько часов попасть в задние компании, где располагаются резервные сервера — их пропуска не идентифицировались из-за сбоя системы безопасности, сообщила репортер The New York Times Шира Френкель.

Facebook, WhatsApp и Instagram стали полностью недоступны первыми, около 21 часа по московскому времени. Затем стали наблюдаться перебои в работе остальных соцсетей и мессенджеров, но уже по другой причине.

Пользователи со всего мира экстренно стали искать альтернативные способы общения и связи на других ресурсах, которые просто не были готовы к такому «набегу» новых юзеров.

Ближе к полуночи по московскому времени замедлилась работа TikTok, а за два часа с начала цифрового локдауна в мире, аудитория Telegram приросла 50-ю миллионами новых пользователей.

Около часа ночи по московскому времени в США резко замедлились Google и сервисы американских сотовых операторов, жаловались пользователи из Штатов. Акции Amazon и Facebook упали на биржах, а Марк Цукерберг (основатель «Фейсбук») потерял за 4 часа локдауна около 7 миллиардов долларов.

Сервисы постепенно стали восстанавливать после 3 часов утра. Сначала заработали Facebook, WhatsApp и Instagram, но не в полную силу и не со всем функционалом. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что за время локдауна аудитория мессенджера увеличилась почти на 50 миллионов пользователей по всему миру.

Напомним, просадка основных мировых сервисов и мессенджеров стала самой масштабной с 2008-го года, когда сервера и дата-центры во многих странах мира в одночасье дали сбой.

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