После сообщений о насилии у семьи опекунов в Нижнем Тагиле изъяли детей

4 октября 2021 года стало известно о проверке правоохранителями семьи, в которой воспитывались дети-сироты, после чего уже на следующий день органы опеки забрали у опекунши 4-х детей, сообщает ЕАН.
По имеющейся сейчас информации, малолетний мальчик пожаловался на систематические изнасилования со стороны своего старшего брата. Имеются данные, что насилию подвергалась и 6-летняя девочка, также находящаяся в это семье.
Дело взято на особый контроль в главке Следственного комитета России.
Напомним, дети, находящиеся под опекой супругов из Нижнего Тагила, рассказали о фактах сексуального насилия над ними. Опекуны били детей и унижали словами.