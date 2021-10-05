После сообщений о насилии у семьи опекунов в Нижнем Тагиле изъяли детей

После сообщений о насилии у семьи опекунов в Нижнем Тагиле изъяли детей
После сообщений о насилии у семьи опекунов в Нижнем Тагиле изъяли детей
Сегодня, 12:10ПроисшествияФото: 1МI
Органы защиты изъяли из семьи «профессиональной опекунши» четверых детей-сирот в Нижнем Тагиле. Проверяется информация о сексуальном насилии в семье и постоянных унижениях детей.

4 октября 2021 года стало известно о проверке правоохранителями семьи, в которой воспитывались дети-сироты, после чего уже на следующий день органы опеки забрали у опекунши 4-х детей, сообщает ЕАН.

По имеющейся сейчас информации, малолетний мальчик пожаловался на систематические изнасилования со стороны своего старшего брата. Имеются данные, что насилию подвергалась и 6-летняя девочка, также находящаяся в это семье.

Дело взято на особый контроль в главке Следственного комитета России.

Напомним, дети, находящиеся под опекой супругов из Нижнего Тагила, рассказали о фактах сексуального насилия над ними. Опекуны били детей и унижали словами.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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