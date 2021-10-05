Сбитая на пешеходном переходе учительница в Нижнем Тагиле отправлена на экспертизу

Учительницу гимназии Ольгу Ахметову, которую водитель иномарки сбил 22 сентября на регулируемом пешеходном переходе, отправляют на судебно-медицинскую экспертизу. Это сделано для того, чтобы оценить степень тяжести вреда. Об этом рассказал ее сын Артем.

Он сообщил, что женщина выписана из больницы 4 октября, на данный момент она лечится дома. Теперь Ольга может самостоятельно передвигаться, пишет «Уралинформбюро». Инцидент случился около 20.00 на перекрестке улиц Красногвардейской и Заводской. 28-летний Вреж, управляя Mercedes, сбил 50-летнюю учительницу литературы. В этот момент тагильчанка бежала по пешеходному переходу. В результате она получила раны головы и плеча, а также сотрясение головного мозга и была доставлена в Демидовскую больницу. Отмечается, что некоторое время женщина не могла шевелиться. По словам водителя, он не заметил учительницу, так как она была в темной одежде. Мужчина отметил, что дал ей плед и вызвал полицию. Теперь по факту ДТП проводится административное расследование, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, 26 сентября на 103-м километре Тюменского тракта Lada Priora врезалась в стоящую Lada Kalina, а затем сбила водителя и его двухлетнего сына. Также в ДТП пострадала и мама мальчика. На Тюменском тракте Lada Priora сбила мужчину и его двухлетнего сына

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