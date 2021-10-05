Тела двух пропавших в конце сентября рыбаков обнаружены в Свердловской области

Тела двух пропавших в конце сентября рыбаков обнаружены в Свердловской области
Тела двух пропавших в конце сентября рыбаков обнаружены в Свердловской области
Сегодня, 20:35ПроисшествияФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Обстоятельна гибели двух рыбаков, которые пропали в Тугулымском районе в конце прошлой недели, выясняют следователи и полиция. Мужчины рыбачили на озере Тынгаш.

Оттуда они планировали вернуться 1 октября, однако уже на следующий день в 200 метрах от берега были обнаружены их тела. Вблизи находилась частично затонувшая лодка. Предполагается, что трагедия произошла в результате несчастного случая, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Отмечается, что 30 сентября один из мужчин созванивался со своими родственниками и говорил, что скоро хочет вернуться с рыбалки. По предварительной информации, 1 октября лодку опрокинул порывистый ветер. Выбраться из воды рыбаки не сумели из-за холодной воды и отдаленности от берега.

На данный момент осуществляется доследственная проверка. Погибшим было 62 и 68 лет.

Напомним, 4 октября стало известно, что спасатели прекратили поиски жителя Свердловской области, который пропал при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Это связано с тем, что в районе поисков резко понизилась температура воздуха и поднялась метель.

Материалы по теме:
Свердловская областьрыбакипоискитела
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы