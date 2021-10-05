Тела двух пропавших в конце сентября рыбаков обнаружены в Свердловской области

Обстоятельна гибели двух рыбаков, которые пропали в Тугулымском районе в конце прошлой недели, выясняют следователи и полиция. Мужчины рыбачили на озере Тынгаш.

Оттуда они планировали вернуться 1 октября, однако уже на следующий день в 200 метрах от берега были обнаружены их тела. Вблизи находилась частично затонувшая лодка. Предполагается, что трагедия произошла в результате несчастного случая, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. Отмечается, что 30 сентября один из мужчин созванивался со своими родственниками и говорил, что скоро хочет вернуться с рыбалки. По предварительной информации, 1 октября лодку опрокинул порывистый ветер. Выбраться из воды рыбаки не сумели из-за холодной воды и отдаленности от берега. На данный момент осуществляется доследственная проверка. Погибшим было 62 и 68 лет. Напомним, 4 октября стало известно, что спасатели прекратили поиски жителя Свердловской области, который пропал при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Это связано с тем, что в районе поисков резко понизилась температура воздуха и поднялась метель. Поиски пропавшего уральца на камчатском вулкане прекращены из-за непогоды

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