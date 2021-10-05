Забор рухнул на восьмилетнего мальчика в Первоуральске

Предварительная информация гласит, что 3 октября ребенок вместе с друзьями строил шалаш вблизи с территорией спортивного комплекса. Вдруг на мальчика упало металлическое ограждение. Выбраться и подняться ему помог прохожий. Он же вызвал врачей скорой медицинской помощи. В результате медики зафиксировали гематому на лбу и спине. Ребенок был госпитализирован для дальнейшего лечения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.