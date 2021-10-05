Забор рухнул на восьмилетнего мальчика в Первоуральске

Забор рухнул на восьмилетнего мальчика в Первоуральске
Забор рухнул на восьмилетнего мальчика в Первоуральске
Сегодня, 21:40ПроисшествияФото: 1Mi
Мальчик восьми лет получил травмы из-за рухнувшего на него забора в Первоуральске. Прокуратура организовала проверку.

Предварительная информация гласит, что 3 октября ребенок вместе с друзьями строил шалаш вблизи с территорией спортивного комплекса. Вдруг на мальчика упало металлическое ограждение. Выбраться и подняться ему помог прохожий. Он же вызвал врачей скорой медицинской помощи. В результате медики зафиксировали гематому на лбу и спине. Ребенок был госпитализирован для дальнейшего лечения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Теперь прокуратура Первоуральска определит, на территории какой организации находится забор и кто занимается его обслуживанием.

Напомним, в сентябре стало известно, что во время игры на одной из спортивных бесхозных площадок Алапаевска на несовершеннолетнего мальчика упали футбольные ворота. Мальчик длительное время находился на лечении в стационаре.

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