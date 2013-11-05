На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле образовалась пробка… из трамваев (ФОТО)

Как оказалось, небольшое дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в непосредственной близости от трамвайных путей, спровоцировало масштабную по трамвайным меркам пробку.

Участниками аварии стали Камаз и Ford. По словам Ольги, скорее всего, виноваты оба.

Камаз сдавал задом, не убедившись в безопасности маневра, а легковая выезжала с территории больницы по встречной. Камаз его там и не ожидал поясняет пользовательница.

Кроме того, Ольга сообщила, что приезда сотрудников ГИБДД участники ДТП ждали около двух часов. Всё это время трамваи не могли проехать ни в сторону города, ни в противоположном направлении. Известно, что виновные в аварии будут обязаны оплатить простой общественных транспортных средств.

Фотографии предоставила Ольга