На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле образовалась пробка… из трамваев (ФОТО)
Только что пользователь Ольга сообщила нам о дорожном инциденте, который случился пару часов назад на Уральском проспекте.
Как оказалось, небольшое дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в непосредственной близости от трамвайных путей, спровоцировало масштабную по трамвайным меркам пробку.
Участниками аварии стали Камаз и Ford. По словам Ольги, скорее всего, виноваты оба.
Камаз сдавал задом, не убедившись в безопасности маневра, а легковая выезжала с территории больницы по встречной. Камаз его там и не ожидал поясняет пользовательница.
Кроме того, Ольга сообщила, что приезда сотрудников ГИБДД участники ДТП ждали около двух часов. Всё это время трамваи не могли проехать ни в сторону города, ни в противоположном направлении. Известно, что виновные в аварии будут обязаны оплатить простой общественных транспортных средств.
Фотографии предоставила Ольга
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