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На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле образовалась пробка… из трамваев (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле образовалась пробка… из трамваев (ФОТО)

5 ноября 2013, 17:10Происшествия
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