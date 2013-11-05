Сегодня утром под Нижним Тагилом две аварии: кювет и лобовое столкновение (ФОТО)

Местом ДТП вновь стал Серовский тракт, где практически на одном и том же отрезке с разницей в час одна машина улетела в кювет, а две другие столкнулись лоб в лоб, пишет «Новый Регион-2». В ГИБДД причиной происшествий назвали гололед.

В первой аварии с управлением не справился водитель внедорожника Great Wall. На его колесах была липучка, что не послужило защитой на самой опасной трассе округа, - машина улетела в кусты. Во второй аварии участниками стали ВАЗ-2109 и Ford Focus. Известно, что отечественная легковушка была на летней резине, ее занесло, после чего и произошло лобовое столкновение.