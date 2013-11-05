Сегодня утром под Нижним Тагилом две аварии: кювет и лобовое столкновение (ФОТО)
5 ноября 2013, 13:50Происшествия
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Сегодняшним утром, когда на улице еще было темно, вблизи Нижнего Тагила произошли две серьезные аварии.
Местом ДТП вновь стал Серовский тракт, где практически на одном и том же отрезке с разницей в час одна машина улетела в кювет, а две другие столкнулись лоб в лоб, пишет «Новый Регион-2». В ГИБДД причиной происшествий назвали гололед.
В первой аварии с управлением не справился водитель внедорожника Great Wall. На его колесах была липучка, что не послужило защитой на самой опасной трассе округа, - машина улетела в кусты. Во второй аварии участниками стали ВАЗ-2109 и Ford Focus. Известно, что отечественная легковушка была на летней резине, ее занесло, после чего и произошло лобовое столкновение.
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Фото с сайта nr2.ru.
К счастью, в авариях никто не погиб.
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