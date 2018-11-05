30 жильцов эвакуированы из горящего дома в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:29ПроисшествияФото: maxpixel.net
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4 ноября в 22:00 в Нижнем Тагиле в многоэтажном доме на проспекте Дзержинского возник пожар, в результате которого были эвакуированы 30 жильцов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возгорание возникло в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома на проспекте Дзержинского. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
Прибывшие к месту происшествия спасатели по лестничным маршам эвакуировали 30 человек. С огнём боролись 12 спасателей, были задействованы пять единиц техники. Через 20 минут возгорание было локализовано. Открытое горение сотрудники МЧС устранили в 22:30, сообщает «Областная газета».
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