Авария с участием патруля ДПС произошла в Нижнем Тагиле

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4 ноября около 20:30 в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Циолковского и Пархоменко произошло ДТП между автомобилем Lada Vesta, принадлежащим патрулю ДПС, и Волгой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пояснил водитель Волги, он отвлекся на телефон, не успел вовремя затормозить и врезался в машину ДПС, которая стояла на перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора.
Обе машины получили механические повреждения, среди людей пострадавших нет, сообщается в группе «Екатеринбург – Серов».
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