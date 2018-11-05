ДТП произошло на ул. Киевской в Нижнем Тагиле

На фото видно, что у обоих автомобилей повреждена передняя часть. По словам очевидца, на месте ДТП работали пожарные и скорая помощь.

Самого зацепили на Ленинградском проспекте. Повезло, что лёд с машины весь не стаял, даже царапины не осталось, рассказал редакции TagilCity.ru очевидец ДТП.