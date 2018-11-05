ДТП произошло на ул. Киевской в Нижнем Тагиле

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5 ноября два автомобиля столкнулись на ул. Киевской в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
5 ноября на ул. Киевской автомобиль марки Chevrolet столкнулся с автомобилем синего цвета.
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На фото видно, что у обоих автомобилей повреждена передняя часть. По словам очевидца, на месте ДТП работали пожарные и скорая помощь.
Самого зацепили на Ленинградском проспекте. Повезло, что лёд с машины весь не стаял, даже царапины не осталось, рассказал редакции TagilCity.ru очевидец ДТП.
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