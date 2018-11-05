Два автомобиля Hyundai столкнулись в лоб под Первоуральском
Сегодня, 15:31ПроисшествияФото: pxhere.com
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Вечером 4 ноября в 18:30 под Первоуральском возле стелы «Европа-Азия» произошло лобовое столкновение между Hyundai IX и Hyundai Solaris.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области, ДТП произошло на третьем километре подъездной дороги к Первоуральску. Водитель автомобиля Hyundai IX по неизвестным причинам выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Solaris.
В результате аварии пострадали три человека – водитель Hyundai Solaris и двое пассажиров, одной из которых оказалась 15-летняя девушка. Все они госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести, сообщает E1.ru.
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