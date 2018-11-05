Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Два автомобиля Hyundai столкнулись в лоб под Первоуральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Warning triangle accident highway warning attention breakdown note expressway 618032.jpg%21d

Два автомобиля Hyundai столкнулись в лоб под Первоуральском

Сегодня, 15:31ПроисшествияФото: pxhere.com
Читайте
также
День народного единства, медики и «Дружба». Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Меньше нарушителей, больше порядка: уличная торговля в Нижнем Тагиле
Творческое волшебство: Ночь искусств пройдет в Нижнем Тагиле 4 ноября
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина