Ломали металлическое ограждение: житель Серова помог полиции задержать двух воров
Сегодня, 17:43ПроисшествияФото: pixabay.com
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54-летний житель Серова помог сотрудникам полиции поймать двух воров, которые ломали металлическое ограждение на ж/д вокзале.
Мужчина проезжал по улице Лесозаводская и увидел, как двое неизвестных ломают металлические ограждения на территории железнодорожного вокзала. Мужчина сообщил в полицию, и воров задержали с поличным.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, злоумышленниками оказались двое местных жителей 1984 и 1989 годов рождения. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.
Украденное имущество мужчины планировали сдать в металлолом, а вырученные деньги потратить на себя. По факту происшествия заведено уголовное дело, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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