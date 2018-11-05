Ломали металлическое ограждение: житель Серова помог полиции задержать двух воров

Мужчина проезжал по улице Лесозаводская и увидел, как двое неизвестных ломают металлические ограждения на территории железнодорожного вокзала. Мужчина сообщил в полицию, и воров задержали с поличным.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, злоумышленниками оказались двое местных жителей 1984 и 1989 годов рождения. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.