Пьяный житель Екатеринбурга угнал пассажирскую маршрутку

В ночь на 5 ноября на Сортировке в Екатеринбурге местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал пассажирскую маршрутку. Водитель транспортного средства припарковался на остановке Таватуйская и вышел купить сигарет. Ключи мужчина оставил в замке зажигания. Когда водитель вернулся, на маршрутке уже уехал неизвестный в сторону улицы Билимбаевской.

Угнанный автомобиль был задержан сотрудниками ДПС, которые обратили внимание на транспортное средство, двигающееся со спущенным колесом и отломленным зеркалом по бордюрам улицы.