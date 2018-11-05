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Пьяный житель Екатеринбурга угнал пассажирскую маршрутку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный житель Екатеринбурга угнал пассажирскую маршрутку

Сегодня, 13:22ПроисшествияФото: е1.ru
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