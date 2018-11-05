Уснула за рулём: 4 взрослых и 2 детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень
На участке федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень в районе Богдановича произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали 6 человек, из них 2 детей. Причиной аварии стала женщина, уснувшая за рулём.
4 ноября в 11:32 в Богдановиче произошла авария с участием автомобилей «Хонда Аккорд», в которой находились женщина со своим супругом, грудной дочерью и пятилетним сыном и «ВАЗ-2107», за рулём которого был житель села Байкалово.
Согласно предварительной версии, женщина, управлявшая «Хондой», уснула и допустила выезд автомобиля на встречную полосу, где произошло столкновение с отечественной машиной.
Водителя и пассажира «семёрки» доставили в реанимационное отделение больницы Богдановича. Автоледи и двое ее детей госпитализированы в то же медицинское учреждение с травмами и ушибами различной степени тяжести. Главе семьи госпитализация не потребовалась,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
На место аварии прибыли несколько нарядов полиции для выяснения обстоятельств. По результатам проверки будет определена степень вины каждого участника ДТП и вынесено процессуальное решение, сообщает URA.ru.