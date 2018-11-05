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Уснула за рулём: 4 взрослых и 2 детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уснула за рулём: 4 взрослых и 2 детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: В.Н. Горелых/ 66.мвд.рф
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