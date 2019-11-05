На Урале менеджер офиса микрозаймов отдал грабителю деньги из «банка приколов»

В одном из них сотрудник отдал грабителю, который угрожал ножом, 70 тысяч банкнотами из «банка приколов». Подмену злоумышленник обнаружил не сразу.

Последние три налёта преступник совершил 3 ноября. В этот день в общей сложности он награбил 17,5 тысяч рублей. Вечером этого же дня полиции удалось задержать подозреваемого во дворе дома, где он снимал квартиру. В ходе обыска там найдены деньги «банка приколов» и сигнальный пистолет.

Ранее мужчина был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

В ходе последующей работы с подозреваемым удалось установить его причастность к совершению еще семи грабежей и разбоев на территории Екатеринбурга и Режа. Мужчина признал свою вину в данных противоправных деяниях,рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.