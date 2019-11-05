Сбил людей на остановке. Стали известны подробности ДТП у колледжа в Нижнем Тагиле

Водитель «Рено Логан», следуя по улице Мира со стороны улицы Победа в сторону улицы Циолковского у дома № 4 по улице Красная допустил наезд на остановку общественного транспорта, а также на двух пешеходов, ожидавших там трамвай.

В результате ДТП в медучреждения госпитализированы двое тагильчан. Мужчина 1964 года рождения доставлен в больницу с ушибом обеих бедер и левого плеча, второй — с ушибом коленного сустава и закрытой ЧМТ.