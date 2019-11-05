Сбил людей на остановке. Стали известны подробности ДТП у колледжа в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:32ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Два человека получили травмы в результате ДТП, произошедшего 5 ноября у Строительного колледжа в Нижнем Тагиле, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель «Рено Логан», следуя по улице Мира со стороны улицы Победа в сторону улицы Циолковского у дома № 4 по улице Красная допустил наезд на остановку общественного транспорта, а также на двух пешеходов, ожидавших там трамвай.
В результате ДТП в медучреждения госпитализированы двое тагильчан. Мужчина 1964 года рождения доставлен в больницу с ушибом обеих бедер и левого плеча, второй — с ушибом коленного сустава и закрытой ЧМТ.
За рулем автомобиля находился житель Красноуральска, имеющий стаж вождения три года. По его словам, он уходил от столкновения с впереди идущим транспортным средством, предпринявшим резкое торможение. В течение этого года водитель шесть раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
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