В Екатеринбурге обокрали майнинговую ферму в гараже

По заявлению владельца фермы, злоумышленники проникли в гараж, прорубив отверстие в крыше. Гараж при этом оборудован сигнализацией, заключен договор с охранной фирмой. Молодой человек сообщил, что увидел в мессенджере сообщение о том, что отключилось оборудование. Однако не забеспокоился, подумав, что произошел системный сбой. От ЧОПа звонков не поступало.