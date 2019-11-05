В Екатеринбурге обокрали майнинговую ферму в гараже

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4 ноября ночью в Екатеринбурге неизвестные обокрали майнинговую ферму, расположенную в гараже на улице Инженерной, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По заявлению владельца фермы, злоумышленники проникли в гараж, прорубив отверстие в крыше. Гараж при этом оборудован сигнализацией, заключен договор с охранной фирмой. Молодой человек сообщил, что увидел в мессенджере сообщение о том, что отключилось оборудование. Однако не забеспокоился, подумав, что произошел системный сбой. От ЧОПа звонков не поступало.
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Владелец фермы занимается майнингом уже несколько лет и долгое время постепенно собирал оборудование. Похитители вынесли из гаража видеокарты на общую сумму 742 тысячи рублей. По факту кражи написано заявление в полицию.
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