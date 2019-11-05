В Полевском медведь гулял по территории молокозавода

Зверь гулял по автомобильной парковке и через непродолжительное время снова ушёл в лес. Его визит попал на камеры наружного видеонаблюдения.

По словам местных жителей, есть вероятность, что медведя уже застрелили охотники. Специалисты говорят, что причиной такой прогулки и того, что зверь не впал в спячку может быть тёплая погода.