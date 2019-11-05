В Полевском медведь гулял по территории молокозавода

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В Полевском на территорию молочного комбината из ближайшего леса забрёл медведь, сообщает «Комсомольская правда».
Зверь гулял по автомобильной парковке и через непродолжительное время снова ушёл в лес. Его визит попал на камеры наружного видеонаблюдения.
По словам местных жителей, есть вероятность, что медведя уже застрелили охотники. Специалисты говорят, что причиной такой прогулки и того, что зверь не впал в спячку может быть тёплая погода.
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Видео: park_polesie / instagram.com
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