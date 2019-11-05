В свердловском посёлке в пруду утонул семилетний мальчик
Сегодня, 20:09ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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3 ноября в посёлке Красногвардейский Артёмовского района под лёд провалился семилетний мальчик, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Ребенок вместе с другом находился на льду Красногвардейского пруда. Мальчик провалился под лёд, второй ребенок добежал до берега и позвал на помощь. Один мужчина попытался спасти тонувшего мальчика, однако это ему не удалось. Тело ребенка вытащили водолазы.
Следственный комитет начал проверку. Следователи опрашивают очевидцев и родственников ребенка. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, после чего принято процессуальное решение.
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