В свердловском посёлке в пруду утонул семилетний мальчик

Ребенок вместе с другом находился на льду Красногвардейского пруда. Мальчик провалился под лёд, второй ребенок добежал до берега и позвал на помощь. Один мужчина попытался спасти тонувшего мальчика, однако это ему не удалось. Тело ребенка вытащили водолазы.