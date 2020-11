На Урале 13-летний подросток провалился под лед

На Урале спасатели помогли выбраться из воды провалившемуся под лед 13-летнему школьнику, сообщает «КП-Екатеринбург».

Происшествие случилось в поселке Бисерть на пруду. 4 ноября пожарным поступил вызов, в нем сообщалось о подростке, который провалился под лед. Спасатели прибыли через несколько минут. Недалеко от него находилась 20-летняя девушка, она тоже пыталась помочь ребенку, но не смогла. Мальчик находился на расстоянии 50 метров от берега. Начальник караула пожарно-спасательной части командир отделения Николай Зорин обвязал себя веревкой и пополз в сторону девушки. Он добрался до нее, обвязал веревкой и ее вытянули в безопасное место. После этого Зорин продолжил продвигаться к мальчику, при этом лед проломился, и пожарный оказался по грудь в холодной воде. Добравшись до школьника, пожарный подхватил его и они вместе возвратились к берегу, разламывая хрупкий лед. Добравшись до участка льда, который был способен выдержать ребенка, спасатель закинул на мальчика петлю веревки и помог ему выбраться на лед. Потом школьника вытянули на берег. Состояние мальчика и девушки удовлетворительное. Школьник госпитализирован, девушка отпущена домой. Напомним, рыбаки в Екатеринбурге открыли зимний сезон. Сотрудники МЧС, полиция, чиновники, общественники и старосты населенных пунктов проводят патрулирование водоемов. В Екатеринбурге любители удочек открыли сезон зимней рыбалки В Екатеринбурге любители удочек открыли сезон зимней рыбалки

