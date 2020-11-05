На Урале 13-летний подросток провалился под лед

После этого Зорин продолжил продвигаться к мальчику, при этом лед проломился, и пожарный оказался по грудь в холодной воде. Добравшись до школьника, пожарный подхватил его и они вместе возвратились к берегу, разламывая хрупкий лед. Добравшись до участка льда, который был способен выдержать ребенка, спасатель закинул на мальчика петлю веревки и помог ему выбраться на лед. Потом школьника вытянули на берег.