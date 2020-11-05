Пьяный екатеринбуржец ночью пытался удрать от полиции на багги

Сейчас решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности за «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение» (ст. 264.1 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.