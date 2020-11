Пьяный екатеринбуржец ночью пытался удрать от полиции на багги

Ночью 5 ноября в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за пьяным водителем квадроцикла, сообщают в пресс-службе УМВД по городу.

Сотрудники ДПС на улице Челюскинцев в районе дома № 19 заметили квадроцикл, который ехал на большой скорости. Полицейские решили проверить водителя. На требование об остановке гражданин не отреагировал и попытался скрыться, увеличив скорость,сообщают в пресс-службе. Экипаж ДПС пустился в погоню. Водитель квадроцикла по пути нарушал ПДД, он выезжал на тротуар и проезжал на красный сигнал светофора. Водителя задержали на улице Пехотинцев. За рулем оказался 40-летний мужчина, который в 2019 был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз пройти медицинское освидетельствование нарушитель отказался. Сейчас решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности за «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение» (ст. 264.1 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Напомним, 24 сентября в Нижнем Тагиле полицейские устроили погоню за пьяной водительницей, которая была лишена прав за нетрезвое вождение в 2014 году. В Нижнем Тагиле полицейские устроили погоню за пьяной водительницей-рецидивисткой

