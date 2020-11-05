Улетел в кювет: на уральской трассе произошло смертельное ДТП

Улетел в кювет: на уральской трассе произошло смертельное ДТП

Сегодня, 08:31ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Невьянске в результате ДТП погиб человек, сообщает «Накануне.ру» со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло 4 ноября около 19.00 на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

На 59 километре водитель автомобиля «Хендэ Крета» не справился с управлением, при этом он опрокинулся в кювет.

В результате ДТП женщина-пассажир 1942 года рождения скончалась на месте происшествия. Водитель, а также другая пассажирка, женщина 1973 года рождения, получили сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы.

По словам 50-летнего водителя ДТП произошло из-за того, что он отвлекся на сотовый телефон.

Напомним, 3 ноября в Нижнем Тагиле в результате ДТП на пешеходном переходе пенсионерка получила перелом шейки бедра.

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