Улетел в кювет: на уральской трассе произошло смертельное ДТП

ДТП произошло 4 ноября около 19.00 на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
На 59 километре водитель автомобиля «Хендэ Крета» не справился с управлением, при этом он опрокинулся в кювет.
В результате ДТП женщина-пассажир 1942 года рождения скончалась на месте происшествия. Водитель, а также другая пассажирка, женщина 1973 года рождения, получили сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы.
По словам 50-летнего водителя ДТП произошло из-за того, что он отвлекся на сотовый телефон.
Напомним, 3 ноября в Нижнем Тагиле в результате ДТП на пешеходном переходе пенсионерка получила перелом шейки бедра.