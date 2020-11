В Черноисточинске ночью сгорели три дома

Сегодня ночью в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом сгорели три частных дома, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

5 ноября около 02.00 поступило сообщение о пожаре в поселке Черноисточинск на улице Коммунистическая. На площади 500 квадратных метров горели три деревянных частных дома, а также надворные постройки. Огонь быстро распространялся из-за плотной застройки. На месте происшествия работает 10 единиц техники и 19 человек личного состава. Для тушения пожара с целью бесперебойной подачи воды были проложены магистральные линии от реки на расстоянии 700 метров. Кроме того, осуществляется подвоз воды от пожарного гидранта, который находится на расстоянии одного километра от места пожара. Photo: ГУ МЧС по Свердловской области Около 04.00 открытое горение ликвидировано, сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. Напомним, сегодня ночью произошел пожар в центре Нижнего Тагила. Спасатели эвакуировали четыре человека. В центре Нижнего Тагила из-за пожара ночью эвакуировали четырех человек

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter