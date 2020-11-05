В Черноисточинске ночью сгорели три дома

5 ноября около 02.00 поступило сообщение о пожаре в поселке Черноисточинск на улице Коммунистическая.
На площади 500 квадратных метров горели три деревянных частных дома, а также надворные постройки. Огонь быстро распространялся из-за плотной застройки.
На месте происшествия работает 10 единиц техники и 19 человек личного состава.
Для тушения пожара с целью бесперебойной подачи воды были проложены магистральные линии от реки на расстоянии 700 метров. Кроме того, осуществляется подвоз воды от пожарного гидранта, который находится на расстоянии одного километра от места пожара.
Около 04.00 открытое горение ликвидировано, сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций.
Напомним, сегодня ночью произошел пожар в центре Нижнего Тагила. Спасатели эвакуировали четыре человека.