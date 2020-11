В уральской столице скончался 71-летний врач-гинеколог 354-го военного клинического госпиталя Николай Красовский, сообщает Е1.

Врач умер 4 ноября в 40-й больнице. До этого, в течение трех недель, Красовский лечился от коронавируса, который, в связи с пожилым возрастом, протекал в тяжелой форме. В военном клиническом госпитале Николай Красовский проработал 26 лет, начиная с 1994 года. Прощание с медиком состоится 7 ноября в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной. Напомним, 18 октября в Екатеринбурге скончался хирург больницы № 20 Владимир Мамаев. У него был подтвержден коронавирус.

