В центре Нижнего Тагила из-за пожара ночью эвакуировали четырех человек

В центре Нижнего Тагила из-за пожара ночью эвакуировали четырех человек

Сегодня, 10:59ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
Ночью с 4 на 5 ноября около 00.00 произошел пожар в квартире на последнем этаже трехэтажного дома на улице Октябрьской революции, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество. На вызов прибыли три пожарных расчета и шесть человек личного состава.

По лестничным маршам были эвакуированы четыре человека, один из них с помощью маски «Самоспасатель» звеном газодымозащитной службы.

Пожарные смогли локализовать огонь и пролить горящие конструкции уже к 01.14.

ОНД и ПР города Нижнего Тагила и ГГО сообщает, что в результате пожара мужчина 1978 года рождения получил отравление продуктами горения, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, 1 ноября в Нижнем Тагиле мужчина уснул при приготовлении пищи. Из-за этого на кухне произошел пожар.

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