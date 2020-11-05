В центре Нижнего Тагила из-за пожара ночью эвакуировали четырех человек

На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество. На вызов прибыли три пожарных расчета и шесть человек личного состава.
По лестничным маршам были эвакуированы четыре человека, один из них с помощью маски «Самоспасатель» звеном газодымозащитной службы.
Пожарные смогли локализовать огонь и пролить горящие конструкции уже к 01.14.
ОНД и ПР города Нижнего Тагила и ГГО сообщает, что в результате пожара мужчина 1978 года рождения получил отравление продуктами горения, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Напомним, 1 ноября в Нижнем Тагиле мужчина уснул при приготовлении пищи. Из-за этого на кухне произошел пожар.