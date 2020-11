В центре Нижнего Тагила из-за пожара ночью эвакуировали четырех человек

Ночью с 4 на 5 ноября около 00.00 произошел пожар в квартире на последнем этаже трехэтажного дома на улице Октябрьской революции, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество. На вызов прибыли три пожарных расчета и шесть человек личного состава. По лестничным маршам были эвакуированы четыре человека, один из них с помощью маски «Самоспасатель» звеном газодымозащитной службы. Пожарные смогли локализовать огонь и пролить горящие конструкции уже к 01.14. ОНД и ПР города Нижнего Тагила и ГГО сообщает, что в результате пожара мужчина 1978 года рождения получил отравление продуктами горения, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Уснувший при приготовлении еды тагильчанин чуть не лишился квартиры Напомним, 1 ноября в Нижнем Тагиле мужчина уснул при приготовлении пищи. Из-за этого на кухне произошел пожар. Уснувший при приготовлении еды тагильчанин чуть не лишился квартиры

