Кассир избила покупательницу без QR-кода в «Мегамарте» в Екатеринбурге

Кассир напала на покупательницу, оказавшуюся без QR-кода, в супермаркете «Мегамарт» в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Луначарского, 205. На данный момент пострадавшая обратилась в полицию.

Как стало известно, свердловчанка планировала купить хлеб, однако у нее не оказалось QR-кода. Тогда на кассе произошел конфликт, в результате которого сотрудница «Мегамарта» ударила гражданку кулаком в лицо, сообщает Е1 со ссылкой на Telegram-канал «УРАЛLIVE». Полицейским кассир объяснила, что на кассе женщина начала снимать ее камеру и заявила, что ее обязаны обслужить. Свердловчанке это не понравилось, поэтому она попросила прекратить съемку. Я отошла. Меня не надо снимать, повторяю. А она стоит, ждет меня. И даже сейчас,заявила женщина. На данный момент в конфликте разбираются стражи порядка, все участники установлены. Проводится проверка. Напомним, в Екатеринбурге учителя пожаловались на травлю от коллег и руководства из-за невозможности привиться от коронавируса. При этом некоторые из них не могут поставить вакцину из-за медотвода. О травле коллегами рассказали непривитые от COVID-19 учителя Екатеринбурга

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