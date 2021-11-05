Кассир избила покупательницу без QR-кода в «Мегамарте» в Екатеринбурге

Как стало известно, свердловчанка планировала купить хлеб, однако у нее не оказалось QR-кода. Тогда на кассе произошел конфликт, в результате которого сотрудница «Мегамарта» ударила гражданку кулаком в лицо, сообщает Е1 со ссылкой на Telegram-канал «УРАЛLIVE».
Полицейским кассир объяснила, что на кассе женщина начала снимать ее камеру и заявила, что ее обязаны обслужить. Свердловчанке это не понравилось, поэтому она попросила прекратить съемку.
Я отошла. Меня не надо снимать, повторяю. А она стоит, ждет меня. И даже сейчас,заявила женщина.
На данный момент в конфликте разбираются стражи порядка, все участники установлены. Проводится проверка.
Напомним, в Екатеринбурге учителя пожаловались на травлю от коллег и руководства из-за невозможности привиться от коронавируса. При этом некоторые из них не могут поставить вакцину из-за медотвода.