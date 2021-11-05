Появилось видео смертельного ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле

Появилось видео смертельного ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле
Появилось видео смертельного ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:19ПроисшествияФото: 1MI
В сети опубликована видеозапись ДТП, которое произошло вечером 4 ноября на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле. В результате аварии погибли 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек.

Инцидент случился вблизи торгового комплекса «Лидер». Управляя Opel Astra, 20-летний водитель ехал в сторону Октябрьского проспекта. Он не сумел справиться с управлением, выехал с проезжей части и врезался в столб.

На записи, предоставленной с видеорегистратора владельца другой машины, можно увидеть, как иномарка совершает обгон, однако наезжает на бордюр и отлетает в столб, находящейся за пределами дороги.

Видео:АН «Между строк»

Напомним, 20-летний водитель был госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами, за рулем он находился в трезвом состоянии. Стаж за рулем молодого человека составляет два года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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