Стали известны подробности смертельного ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности смертельного ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле
Стали известны подробности смертельного ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:32ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Два пассажира погибли в ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле 4 ноября, машину буквально намотало на столб. Водитель также госпитализирован в больницу.

Авария произошла на Черноисточинском шоссе около дома № 60 Б. Водитель «Опель астра» не справился управлением и врезался в опору электропередач.

В результате ДТП на месте погибли 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек. 20-летний водитель госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами, за рулем он был трезвым. Его стаж за рулем составляет два года, один раз водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, 4 ноября маму и сына сбил автомобиль на пешеходном переходе на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле. Оба пострадавших были госпитализированы на машине скорой помощи.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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