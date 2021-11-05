Стали известны подробности смертельного ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле

Два пассажира погибли в ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле 4 ноября, машину буквально намотало на столб. Водитель также госпитализирован в больницу.

Авария произошла на Черноисточинском шоссе около дома № 60 Б. Водитель «Опель астра» не справился управлением и врезался в опору электропередач. В результате ДТП на месте погибли 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек. 20-летний водитель госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами, за рулем он был трезвым. Его стаж за рулем составляет два года, один раз водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Напомним, 4 ноября маму и сына сбил автомобиль на пешеходном переходе на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле. Оба пострадавших были госпитализированы на машине скорой помощи. Женщина с ребенком пострадали на Красноармейской ДТП с легковушкой в Нижнем Тагиле 7 Фото ДТП с пострадавшими произошло вечером 4 ноября на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле. Двое пострадавших лежат на дороге

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