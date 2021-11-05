Водитель не заметил: подробности ДТП с двумя пешеходами на Вые в Нижнем Тагиле

Водитель не заметил: подробности ДТП с двумя пешеходами на Вые в Нижнем Тагиле
Водитель не заметил: подробности ДТП с двумя пешеходами на Вые в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:55ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
11-летний школьник и его 43-летняя мама были госпитализированы после ДТП на Вые в Нижнем Тагиле. Их сбил на пешеходном переходе водитель «Форд-Фьюжн».

Авария произошла 4 ноября около 18.30 у дома № 163 на улице Красноармейская. 44-летний водитель иномарки ехал с Лебяжки в сторону улицы Космонавтов. По его словам, он не заметил пешеходов.

За рулем водитель был трезв, он прошел медицинское освидетельствование. Его стаж за рулем составляет 19 лет, за нарушение ПДД ранее не привлекался, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, 4 ноября произошло смертельное ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле. «Опель» врезался в столб, в результате погибли два пассажира: 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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