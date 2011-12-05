72-летний екатеринбуржец умер на выходе из избирательного участка
5 декабря 2011, 13:29Происшествия
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Вчера в Екатеринбурге на выходе из гимназии №166 по улице Серафимы Дерябиной, 17/а, скончался пожилой мужчина. Причина смерти – инсульт. Это произошло утром около 11 часов.
Оказывается, мужчина пришел проголосовать на свой избирательный участок, который находился в здании школы. Исполнив свой гражданский долг, мужчина направился к выходу их здания, но в этот момент ему стало плохо, и он скончался на месте. Сотрудники приехавшей на место происшествия скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Следователи сейчас устанавливают точную причину смерти. Назначено медицинское обследование тела погибшего.
Трагические случаи происходят по всей стране. Однако, конечно, всегда хотелось бы узнавать более позитивные новости о жизни родного города и мира. Так, например, работает информационный портал Иркутской области, публикующий независимую информацию о событиях города и области.
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