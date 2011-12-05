72-летний екатеринбуржец умер на выходе из избирательного участка

Оказывается, мужчина пришел проголосовать на свой избирательный участок, который находился в здании школы. Исполнив свой гражданский долг, мужчина направился к выходу их здания, но в этот момент ему стало плохо, и он скончался на месте. Сотрудники приехавшей на место происшествия скорой помощи констатировали смерть мужчины.