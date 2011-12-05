Детская шалость привела к трагедии. Ребенок погиб на пожаре

Причиной пожара стала детская шалость и недосмотр родителей. Проснувшись первым, трехлетний мальчик решил поиграть зажигалкой, которую родители оставили без присмотра. В ходе опасной игры ребенок поджог постельное белье, дым от которого быстро заполнил всю квартиру и разбудил родителей. Отец вывел на улицу свою жену и двухмесячную дочь.

К тому моменту уже приехали пожарные, которым мама с грудным ребенком и рассказала, что в квартире остался ее старший сын, и отец его пытается найти в дыму. Пожарные поднявшись в квартиру обнаружили мужчину, который, надышавшись продуктами горения, едва стоял на ногах. Как рассказала пресс-секретарь нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Марина Камынина, пожарные нашли ребенка не в детской, где начался пожар, а в другой комнате под диваном.

Ребенка доставили реанимацию детской ЦГБ № 2, где он умер не приходя в сознание. Родителям погибшего мальчика и двухмесячной малышке, которые надышались дымом, оказали необходимую помощь в первой ЦГБ, их здоровью сейчас ничто не угрожает. Если бы родители не оставили зажигалку на видном месте, трагедии удалось бы избежать, считает Марина Камынина. Но в экстренной ситуации глава семейства сделал все правильно.