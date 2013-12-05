Бомба, которой не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против тагильчанина-лжетеррориста
5 декабря 2013, 15:15Происшествия
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Накануне в дежурную часть обратился 59-летний житель Дзержинского района, который потребовал обезвредить бомбу. По его словам, она находилась в подъезде его дома.
На место сразу выехали все экспертные службы города. В течение короткого времени были эвакуированы жильцы всего трехэтажного дома, а специалисты-взрывотехники изучили каждый сантиметр помещения.
Однако бомбу или каких-либо других взрывных устройств не нашли. В итоге сейчас мужчина, сделавший звонок, находится в отделе полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
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