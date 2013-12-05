Бомба, которой не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против тагильчанина-лжетеррориста

На место сразу выехали все экспертные службы города. В течение короткого времени были эвакуированы жильцы всего трехэтажного дома, а специалисты-взрывотехники изучили каждый сантиметр помещения.

Однако бомбу или каких-либо других взрывных устройств не нашли. В итоге сейчас мужчина, сделавший звонок, находится в отделе полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.