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Бомба, которой не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против тагильчанина-лжетеррориста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бомба, которой не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против тагильчанина-лжетеррориста

5 декабря 2013, 15:15Происшествия
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