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ЧП в Нижнем Тагиле: за пожаром последовал прорыв трубы. Еще и слесарь нахамил (ВИДЕО 18+)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЧП в Нижнем Тагиле: за пожаром последовал прорыв трубы. Еще и слесарь нахамил (ВИДЕО 18+)

5 декабря 2013, 16:40Происшествия
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