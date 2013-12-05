ЧП в Нижнем Тагиле: за пожаром последовал прорыв трубы. Еще и слесарь нахамил (ВИДЕО 18+)

По словам пользовательницы, на третьем этаже в указанном доме произошел пожар. Специальные службы, его, конечно, потушили, однако, вода протекла прямо до цокольного этажа, где и располагается офис. Женщины были вынуждены перенести всю технику из одного кабинета в другой, чтобы избежать порчи имущества.

Далее пришли слесари. Им нужно было попасть в кабинет, куда и переместили всю технику. По словам Татьяны, они хотели в этом кабинете добраться до системы отопления.

Они добрались до комнаты, где все трубы гнилые, старые. Видимо, задели их... И получилось так, что весь этот кипяток из трубы рванул. Кабинет залило.

Один из двух слесарей пошел перекрывать всё отопление, а другой остался спорить. Причем, по словам Татьяны, самым грубым образом. На кадрах видеозаписи, которую предоставила пользовательница, видно, что слесарь кидает резкие фразы в отношении женщины, которая решила снять на камеру потоп. Кроме того, между мужчинами произошла словесная перепалка на тему того, кто виноват, а кто нет.

Видеозапись предоставлена Татьяной

В общем, услугами слесарей из управляющей компании «Смирана» работники офиса остались крайне не довольны. После звонка в саму управляющую компанию с призывом обращаться с «клиентами», как с людьми, Татьяне ответили, что, возможно, ее претензию выслушают в понедельник, в кабинете жилищно-коммунальной организации.

Я хочу, чтобы этот инцидент получил общественный резонанс, пусть самый маленький. Я хочу, чтобы они знали, что с людьми нужно разговаривать по-человечески. Мы им ничего грубого не сказали рассказала Татьяна журналисту TagilCity.ru.