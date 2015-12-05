В Екатеринбурге кроссовер сбил 5 пешеходов – один погиб
5 декабря 2015, 11:20ПроисшествияMaurice
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Они переходили дорогу на зеленый свет.
Сюжеты: Екатеринбург
Днем 4 декабря 2015 года в Екатеринбурге на перекрестке Расточная - Ангарская Toyota RAV4 проехала на красный свет и сбила 5 человек на пешеходном переходе. Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, после наезда водитель вырулил на встречную полосу и врезался в Honda Civic.
Сбитый 46-летний мужчина скончался на месте. Еще один пострадавший с переломом носа и пальца доставлен в ГКБ №23. Трем пешеходам госпитализация не потребовалась. Также в больницу попали 45-летняя женщина из кроссовера и водитель Honda.
По словам 43-летнего виновника аварии, он ехал на зеленый мигающий сигнал светофора.
Сотрудники ГИБДД опрашивают очевидцев аварии и производят замеры.
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