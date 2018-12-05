12-летний подросток в Каменске-Уральском упал в подвал и сломал позвоночник
Сегодня, 10:02ПроисшествияФото: pixabay.com
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1 декабря в Каменске-Уральском 12-летний мальчик во время прогулки поскользнулся, упал в подвальное помещение и сломал позвоночник.
Школьник вышел во двор на прогулку. Рядом с многоквартирным домом мальчик поскользнулся и упал с двухметровой высоты в подвальное помещение. По предварительным данным, подросток получил компрессионный перелом позвоночника и находится в больнице.
По факту происшествия прокуратурой организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет установлены ответственные за обслуживание многоквартирного жилого дома, а также дана оценка их деятельности по эксплуатации дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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