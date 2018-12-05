Бывший насильник из Екатеринбурга получил 18 лет за интим-переписку с ребенком
Сегодня, 17:45ПроисшествияФото: pixabay.com
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Евгений Рычкалов, который был ранее судим за насилие сексуального характера, приговорен Свердловским облсудом к 18 годам лишения свободы. Преступник отправлял «ВКонтакте» интим-фото подростку, который не достиг 14-летнего возраста.
Сюжеты: Екатеринбург
Свердловский областной суд вынес решение в отношении 37-летнего Евгения Рычкалова. Мужчине присудили 18 лет колонии и 15 лет запрета работы с детьми.
Ранее Рычкалов был судим за сексуальные действия с лицом в возрасте 12-14 лет, а также за насилие сексуального характера. Мужчина отбыл в тюрьме девять лет, сообщает Znak.com.
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