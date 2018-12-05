Бывший насильник из Екатеринбурга получил 18 лет за интим-переписку с ребенком

Свердловский областной суд вынес решение в отношении 37-летнего Евгения Рычкалова. Мужчине присудили 18 лет колонии и 15 лет запрета работы с детьми.

Ранее Рычкалов был судим за сексуальные действия с лицом в возрасте 12-14 лет, а также за насилие сексуального характера. Мужчина отбыл в тюрьме девять лет, сообщает Znak.com.