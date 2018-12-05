Екатеринбуржец пытался скрыться от судебных приставов через балконы

Сотрудники УФССП пришли домой к должнику для того, чтобы принудительно доставить его на прием. Мужчина накопил долг по алиментам в размере 600 тысяч рублей. По повесткам в отделение службы судебных приставов мужчина не являлся. Когда приставы позвонили в квартиру, мама должника сказала, что его нет дома.