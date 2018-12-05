Екатеринбуржец пытался скрыться от судебных приставов через балконы
Сегодня, 19:36ПроисшествияФото: pixabay.com
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30-летний алиментщик из Екатеринбурга, задолжавший 600 тысяч рублей, на балконе попытался скрыться от пришедших к нему домой судебных приставов.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники УФССП пришли домой к должнику для того, чтобы принудительно доставить его на прием. Мужчина накопил долг по алиментам в размере 600 тысяч рублей. По повесткам в отделение службы судебных приставов мужчина не являлся. Когда приставы позвонили в квартиру, мама должника сказала, что его нет дома.
В этот момент пристав, который находился на улице, увидел, что мужчина вылез на балкон и попытался скрыться, однако передумал, когда понял, что был замечен.
Приставы вызвали на место ППС, после чего должник был задержан, пишут «Вечерние ведомости».
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