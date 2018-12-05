Погиб водитель-механик: танк утонул на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле

При проведении испытаний на полигоне «Старатель» Нижнетагильского института испытания металлов погиб водитель танка. По данным прессы, мужчина работал водителем-механиком.

E1.RU сообщает, что источник из правоохранительных органов проинформировал их, что тело мужчины в настоящий момент не найдено.

Танк принадлежал УВЗ. На предприятии факт произошедшего подтверждают и сообщают, что семье будет оказана помощь.