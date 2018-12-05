Погиб водитель-механик: танк утонул на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:33ПроисшествияФото: pixabay.com
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5 декабря на полигоне «Старатель» НТИИМ в Нижнем Тагиле погиб водитель танка. По неподтверждённым данным, боевая машина провалилась под лед.
Сюжеты: Нижний Тагил
При проведении испытаний на полигоне «Старатель» Нижнетагильского института испытания металлов погиб водитель танка. По данным прессы, мужчина работал водителем-механиком.
E1.RU сообщает, что источник из правоохранительных органов проинформировал их, что тело мужчины в настоящий момент не найдено.
Танк принадлежал УВЗ. На предприятии факт произошедшего подтверждают и сообщают, что семье будет оказана помощь.
Расследованием происшествия занимается СКР. В настоящий момент правоохранительные органы не сообщают подробностей.
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